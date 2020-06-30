В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

Экономике США следует приготовиться к новой фазе восстановления, которая будет сопряжена с усиленной финансовой неопределенностью. Свое мнение о дальнейшей деятельности властей высказал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Власти США столкнулись с дополнительными проблемами при выходе из финансового кризиса — в условиях пандемии COVID-19 им приходится сдерживать работу предприятий, не допуская дальнейшего распространения инфекции. Именно от пандемии коронавируса, по версии Пауэлла, зависит скорость выхода из рецессии.

Дальнейший путь американской экономики представляет собой чрезвычайную неопределенность, отметил глава американского регулятора Организация приветствует усиление финансового сектора, но ждет новые вызовы, которые обществу придется преодолеть для возвращения к росту экономических показателей.