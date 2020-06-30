Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

 Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом

Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом
Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

 В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии
Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

 «Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

«Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

 Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом

Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом
Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

 В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии
Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

 «Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

«Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

12:54   30 Июня 2020
Экономика

В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

Экономике США следует приготовиться к новой фазе восстановления, которая будет сопряжена с усиленной финансовой неопределенностью. Свое мнение о дальнейшей деятельности властей высказал глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

Власти США столкнулись с дополнительными проблемами при выходе из финансового кризиса — в условиях пандемии COVID-19 им приходится сдерживать работу предприятий, не допуская дальнейшего распространения инфекции. Именно от пандемии коронавируса, по версии Пауэлла, зависит скорость выхода из рецессии.

Дальнейший путь американской экономики представляет собой чрезвычайную неопределенность, отметил глава американского регулятора Организация приветствует усиление финансового сектора, но ждет новые вызовы, которые обществу придется преодолеть для возвращения к росту экономических показателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#сша #фрс #экономический кризис #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...