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12:53   30 Июня 2020
Политика

Юрий Чайка обратился к жителям Северного Кавказа на фоне голосования по Конституции

Юрий Чайка обратился к жителям Северного Кавказа на фоне голосования по Конституции

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка отметил важность участия в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.

Чайка во вторник обратился к жителям Северного Кавказа с речью о Конституции России. По мнению политика, она стоит на страже интересов граждан страны и должна отвечать всем современным вызовам, закрепляя высокие требования к эффективности деятельности властей.

"Конституция — это фундамент государства, на котором строится его развитие", — заявил Чайка.

Голосование по внесению изменений в Конституцию России пройдет по 1 июля. Избирательные пункты работают каждый день с 8:00 до 20:00. Принять участие смогут все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет на день проведения голосования.

Телеканал "360" также сообщал, что почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции.

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #чайка #конституция #Голосование2020

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