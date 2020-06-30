Юрий Чайка обратился к жителям Северного Кавказа на фоне голосования по Конституции

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка отметил важность участия в голосовании по внесению изменений в Основной закон страны.

Чайка во вторник обратился к жителям Северного Кавказа с речью о Конституции России. По мнению политика, она стоит на страже интересов граждан страны и должна отвечать всем современным вызовам, закрепляя высокие требования к эффективности деятельности властей.

"Конституция — это фундамент государства, на котором строится его развитие", — заявил Чайка.

Голосование по внесению изменений в Конституцию России пройдет по 1 июля. Избирательные пункты работают каждый день с 8:00 до 20:00. Принять участие смогут все граждане РФ, достигшие возраста 18 лет на день проведения голосования.

Телеканал "360" также сообщал, что почти 50 миллионов россиян проголосовали по поправкам к Конституции.