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12:42   30 Июня 2020
Армия

Песков анонсировал видеоконференцию с участием России, Ирана и Турции

Песков анонсировал видеоконференцию с участием России, Ирана и Турции

Саммит в формате видеоконференции с участием российских, иранских и турецких лидеров Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится завтра, 1 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Онлайн-совещание пройдет в "астанинском формате", передает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Кремля. Песков уточнил, что главным вопросом саммита станет урегулирование ситуации в Сирии. Он также добавил, что российское руководство уже подтвердило планы о проведении конференции посредством видеосвязи, начало которой намечено на 14:00 по московскому времени.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #сирия #турция #иран #эрдоган #саммит #роухани #астанинский формат

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