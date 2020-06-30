Песков анонсировал видеоконференцию с участием России, Ирана и Турции

Саммит в формате видеоконференции с участием российских, иранских и турецких лидеров Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится завтра, 1 июля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Онлайн-совещание пройдет в "астанинском формате", передает ТАСС со ссылкой на слова официального представителя Кремля. Песков уточнил, что главным вопросом саммита станет урегулирование ситуации в Сирии. Он также добавил, что российское руководство уже подтвердило планы о проведении конференции посредством видеосвязи, начало которой намечено на 14:00 по московскому времени.