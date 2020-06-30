Cirque du Soleil собирается уволить около 95% сотрудников

Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по канадской цирковой компании Cirque du Soleil, которая собирается уволить около 95% сотрудников. Об этом сообщает CNN со ссылкой на гендиректора Cirque du Soleil Entertainment Group Даниэля Ламарра.

Он отметил, что в течение 36 лет Cirque du Soleil был успешной и довольно прибыльной компанией, однако после вынужденного закрытия всех шоу из-за пандемии COVID-19 доход оказался на нуле.

Согласно бизнес-плану компании, в реструктуризацию вложат 300 млн долларов, из которых 15 млн пойдет на поддержку 3480 уволенных работников цирка. При этом глава компании заявил, что это временная мера, а большинство из членов персонала вернуться к работе.

Как сообщает CNN, долги Cirque du Soleil составляют почти 1 млрд долларов, и компания пытается привлечь инвесторов, чтобы улучшить свое положение.