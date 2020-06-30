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12:39   30 Июня 2020
Общество

Власти РФ могут начать авиасообщение с Турцией с 15 июля

Власти РФ могут начать авиасообщение с Турцией с 15 июля

Предложение по возобновлению авиасообщения с Турцией с 15 июля рассматривается российскими властями. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.

Международное авиасообщение прекратилось в России с 27 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. Россияне получили возможность выезжать за границу по работе, учебе, лечению или для ухода за родственниками. Минтранс выразил надежду, что зарубежные рейсы возобновятся в июле.

Перелеты в страны СНГ Россия может открыть раньше, чем другие государства. Сейчас власти РФ ведут переговоры с Министерством транспорта Финляндии, передает телеканал "360". Разрешены перегоны пустых самолетов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #турция #перелеты

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