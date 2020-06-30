Всероссийская перепись населения назначена на апрель 2021 года

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

 Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом

Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом
Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

 В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии
Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

 «Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

«Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

 Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом

Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом
Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

 В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии
Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

 «Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

«Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

12:38   30 Июня 2020
Общество

Всероссийская перепись населения назначена на апрель 2021 года

Всероссийская перепись населения назначена на апрель 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, говорится в соответствующем постановлении.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В постановлении говорится о сроках проведения переписи населения. Она осуществляется раз в десять лет. Предыдущая перепись населения проводилась в 2010 году.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщал, что переписчики будут работать в некоторых регионах уже с октября 2020 года. Это касается труднодоступных территорий страны. Дата переписи изначально была назначена на октябрь, но перенесена на следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#россия #перепись #перепись населения

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...