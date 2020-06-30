Всероссийская перепись населения назначена на апрель 2021 года

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года, говорится в соответствующем постановлении.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В постановлении говорится о сроках проведения переписи населения. Она осуществляется раз в десять лет. Предыдущая перепись населения проводилась в 2010 году.

Ранее глава Росстата Павел Малков сообщал, что переписчики будут работать в некоторых регионах уже с октября 2020 года. Это касается труднодоступных территорий страны. Дата переписи изначально была назначена на октябрь, но перенесена на следующий год из-за пандемии коронавирусной инфекции.