Шойгу назвал число военных, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции

Более 90% военнослужащих, их семей и родственников уже проголосовали на избирательных участках по поправкам к Конституции РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

От Конституции зависит качество жизни многих граждан страны, считает Шойгу. Ведь в ней прописаны основные законы, по которым живет вся Российская Федерация. Последняя редакция Конституции принималась в 1993 году. Это был сложный период для России, подчеркнул Шойгу. Теперь многое изменилось и во внутренней, и в международной политике. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля.