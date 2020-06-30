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12:36   30 Июня 2020
Армия

Шойгу назвал число военных, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции

Шойгу назвал число военных, принявших участие в голосовании по поправкам к Конституции

Более 90% военнослужащих, их семей и родственников уже проголосовали на избирательных участках по поправкам к Конституции РФ, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

От Конституции зависит качество жизни многих граждан страны, считает Шойгу. Ведь в ней прописаны основные законы, по которым живет вся Российская Федерация. Последняя редакция Конституции принималась в 1993 году. Это был сложный период для России, подчеркнул Шойгу. Теперь многое изменилось и во внутренней, и в международной политике. Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходит с 25 июня по 1 июля.

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Автор: Илья Романович
#минобороны #шойгу #военные #Голосование2020

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