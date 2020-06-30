Кремль отметил эффективность формата многодневного голосования по Конституции РФ

Формат проведения голосования по поправкам к Конституции РФ в несколько дней является эффективным, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, такая форма позволила избежать большого скопления людей на избирательных участках. Однако использование такого варианта при проведении других плебисцитов, в том числе выборов президента, не рассматривается, подчеркнул Песков.

Общероссийское голосование по вопросу изменения Основного закона проходит с 25 июня по 1 июля 2020 года. Граждане имеют возможность сделать это досрочно до 20:00 30 июня. Основным днем всенародного плебисцита объявлено 1 июля.

Согласно данным ВЦИОМ, 94% россиян знают о датах голосования, а 70% респондентов считают, что 1 июля на участках для голосования будет много желающих отдать свой голос.

Как сообщил ЦИК, по состоянию на утро 30 июня явка по стране превышает 45%.