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12:27   30 Июня 2020
Общество

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам 30 июня

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам 30 июня

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны сегодня во второй половине дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также сегодня российский лидер со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко примет участие в открытии мемориала Советскому солдату в Тверской области. Президенты откроют памятник, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Мемориал создан в память о Ржевской битве.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #обращение

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