Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Глобализация была бы полезна экономикам разных стран лишь в том случае, если бы она открыла всем потребителям доступ ко всем возможностям производителей, а всем производителям был открыт доступ к желаниям каждого потребителя. Но глобализация пошла в прямо противоположном направлении.

Такое мнение политического консультанта, журналиста и публициста Анатолия Вассермана во вторник, 30 июня, приводит издание «Украина.ру».

По его словам, глобализация, вместо того, чтобы пойти по пути открытия возможностей, ведет, по сути, к принудительной унификации возможностей и желаний. А также глобализация в своем нынешнем формате строится на крайне нерентабельной идее узкой специализации некоторых государств, в то время, как отдельное государство, даже если это небольшая страна, это слишком сложная структура, чтобы целиком переходить на узкую специализацию.

«Получается, что фактически значительная часть сил каждого государства остается невостребованной, и колоссальная часть людей отстраняется от какой-либо полезной деятельности», — подчеркнул политолог.

В то же время, отмечает Вассерман, в мире есть много сил, которым такая система выгодна, и именно они сейчас выступают против американского президента Дональда Трампа, так как он заявил о стремлении демонтировать сложившуюся систему узкой специализации государств.