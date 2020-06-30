«Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

Статья в американском издании The New York Times о том, что Россия подкупила боевиков запрещенного в РФ террористического движения «Талибан»* для убийства военных США в Афганистане — элемент информационной войны Вашингтона против Москвы. Такое мнение «Политике сегодня» высказал сенатор, член комитета СФ по обороне и безопасности, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Это такая беспардонная, неприкрытая ложь, рассчитанная на низкого потребителя. Но это был перебор. В итоге Трамп понял, что есть вещи, которые игнорировать нельзя. Поэтому он начал разбираться, и его разведка не подтвердила эту информацию», — заявил Клинцевич.

Статья в NYT утверждала, что убийством американских военных Россия хотела сорвать мирные переговоры США с «Талибаном»*. Эту информацию, по данным издания, якобы получили во время допроса талибских боевиков.

По мнению Франца Клинцевича, такие статьи в авторитетных СМИ оказывают сильное влияние на читателей. Они негативным образом могут отразиться на внутренней политике и имидже самого президента.

«Авторитет издания, а также людей, работающих в нем, является всегда очень важным аргументом, который снимает необходимость предоставления каких-либо доказательных вещей. Люди уверены, что такие издания не могут врать. Таким образом эта информация влияет на внутренние ресурсы, в том числе связанные с выборами, а значит косвенно затрагивает и Трампа», — объяснил сенатор.

Материал газеты был передан Дональду Трампу и Совету национальной безопасности Америки. Осознавая, чем для него может обернуться публикация такого материала в солидном издании, глава США решил разобраться в ситуации и установить достоверность опубликованной информации.

Однако Министерство обороны США не нашло фактов, подтверждающих материал, и лидер Америки назвал эту статью «заказухой».

«Он все-таки дал объективную оценку этой ситуации. И это как раз говорит о том, что Трамп думает о своем личном авторитете и о том, как будут оценивать его политические и экономические элиты США», — резюмировал Клинцевич.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию из статьи The New York Times. Отвергли эти утверждения и представители «Талибана».

*«Талибан» — запрещенная на территории РФ террористическая организация.