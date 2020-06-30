ЦИК озвучил данные по явке на голосование по поправкам в Конституцию

По данным на 30 июня в голосовании по поправкам в Конституцию приняли участие 49 649 010 граждан страны. Общая явка составляет 45,7%.

ВЦИОМ информирует о росте числа россиян, которые планируют участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. Согласно опросу, 94% опрошенных знают о датах голосования, 74% считают достаточными меры санитарной безопасности на избирательных участках. Также 70% респондентов уверены, что во всероссийский день голосовании на участки придут много желающих проголосовать по поправкам в Конституцию РФ.