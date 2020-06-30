Детские сады в Подмосковье возобновят работу с 6 июля

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

 Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом

Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом
Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

 В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии
Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

 «Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

«Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

Совет МО Петербурга высоко оценил уровень организации голосования по Конституции

 Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом

Заявления о принуждении к голосованию в Коммунарке могут оказаться очередным вбросом
Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

Си Цзиньпин подписал указ о начале действия в Гонконге закона о национальной безопасности

 В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии

В ФРС опасаются новых проблем для экономики США в период пандемии
Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

Вассерман рассказал, когда глобализация сможет принести пользу экономикам

 «Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

«Это перебор»: Клинцевич о статье NYT про «сговор» России с талибами

12:02   30 Июня 2020
Общество

Детские сады в Подмосковье возобновят работу с 6 июля

Детские сады в Подмосковье возобновят работу с 6 июля

Детские сады в Подмосковье вернутся к прежнему режиму работы 6 июля после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во время пандемии в детских садах работали дежурные группы, однако этого оказалось недостаточно, заявил губернатор. Он добавил, что в регионе отмечен огромный запрос на открытие учреждений для дошкольного возраста. С понедельника, 6 июля, в детский сад смогут вернуться все дети, чьи родители работают и пока не взяли отпуск, сообщил Воробьев в эфире "Россия-24".

К тому же, с 1 июля в Подмосковье возвращаются к прежнему режиму работы МФЦ, ЗАГСы и спортивные сооружения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#воробьев #детские сады #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...