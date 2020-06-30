Детские сады в Подмосковье возобновят работу с 6 июля

Детские сады в Подмосковье вернутся к прежнему режиму работы 6 июля после снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во время пандемии в детских садах работали дежурные группы, однако этого оказалось недостаточно, заявил губернатор. Он добавил, что в регионе отмечен огромный запрос на открытие учреждений для дошкольного возраста. С понедельника, 6 июля, в детский сад смогут вернуться все дети, чьи родители работают и пока не взяли отпуск, сообщил Воробьев в эфире "Россия-24".

К тому же, с 1 июля в Подмосковье возвращаются к прежнему режиму работы МФЦ, ЗАГСы и спортивные сооружения.