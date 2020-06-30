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12:01   30 Июня 2020
Армия

Вострецов анонсировал скорый выход второй части российского боевика "Шугалей"

Вострецов анонсировал скорый выход второй части российского боевика "Шугалей"

Российский фильм "Шугалей", рассказывающий историю похищенных террористами в Ливии социологов из РФ, в скором времени получит продолжение, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Премьера боевика "Шугалей-2", продолжающего рассказ похищенных террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, состоится уже совсем скоро, написал Вострецов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что выразил благодарность режиссеру первой части картины Денису Нейманду, занимающемуся второй частью фильма, за объективную демонстрацию событий, происходящих в Ливии.

Фильм показал, как террористические элементы встраиваются во властные круги под предлогом революции, отметил депутат. Он подчеркнул, что ни о каких демократических ценностях не может идти речи в стране, где захватывают и незаконно удерживают ученых, прибывших в государство для проведения социологических исследований по приглашению ПНС Ливии.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации прилагает все усилия для освобождения наших соотечественников, а съемочная группа фильма делает все для того, чтобы весь мир узнал о вопиющем беззаконии", — резюмировал Вострецов.

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Автор: Илья Романович
#ливия #вострецов #пнс #Шугалей

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