Вострецов анонсировал скорый выход второй части российского боевика "Шугалей"

Российский фильм "Шугалей", рассказывающий историю похищенных террористами в Ливии социологов из РФ, в скором времени получит продолжение, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Премьера боевика "Шугалей-2", продолжающего рассказ похищенных террористическим Правительством национального согласия (ПНС) Ливии россиян Максима Шугалея и Самера Суэйфана, состоится уже совсем скоро, написал Вострецов на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что выразил благодарность режиссеру первой части картины Денису Нейманду, занимающемуся второй частью фильма, за объективную демонстрацию событий, происходящих в Ливии.

Фильм показал, как террористические элементы встраиваются во властные круги под предлогом революции, отметил депутат. Он подчеркнул, что ни о каких демократических ценностях не может идти речи в стране, где захватывают и незаконно удерживают ученых, прибывших в государство для проведения социологических исследований по приглашению ПНС Ливии.