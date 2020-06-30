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11:28   30 Июня 2020
Общество

Грузовые железнодорожные перевозки стартовали в Крыму

Грузовые железнодорожные перевозки стартовали в Крыму

Движение первых грузовых поездов стартовало в Крыму. Его запустили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В сторону материковой России проехал поезд с кальцинированной содой, известняком и другой продукцией. В Крым направился состав с бензином, удобрениями, зерном, цементом. Поезда встретились в 10:00 30 июня. Пропускная способность Крымского моста составляет 12 пар грузовых поездов в сутки.

В этом году через мост планируется переправить около трех миллионов тонн груза. Запуск грузового железнодорожного сообщения имеет огромное значение для экономики Крыма. Сейчас полуостров связан с материковой частью России всеми видами транспорта, отмечает канал "360".

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Автор: Илья Романович
#движение #крымский мост

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