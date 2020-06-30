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 ВЦИОМ: проголосовать досрочно по поправкам к Конституции в планах у 50% россиян

ВЦИОМ: проголосовать досрочно по поправкам к Конституции в планах у 50% россиян
Погребинский объяснил агрессивное поведение Украины в Донбассе

Погребинский объяснил агрессивное поведение Украины в Донбассе

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11:20   30 Июня 2020
Общество

ВЦИОМ: проголосовать досрочно по поправкам к Конституции в планах у 50% россиян

ВЦИОМ: проголосовать досрочно по поправкам к Конституции в планах у 50% россиян

Абсолютное большинство граждан РФ знает о датах голосования по поправкам в Конституцию (92%). О возможности проголосовать заранее осведомлены 88% россиян, согласно данным ВЦИОМ.

Половина респондентов планирует отдать голоса до 1 июля. Мероприятие посетит много людей, так считают 70% избирателей. Большинство граждан проголосует по собственной инициативе, такого мнения придерживается 81% опрошенных. Меры безопасности считают скорее достаточными 74%. Участие в голосование считают гражданским долгом 72% граждан.

Большинство россиян считает, что можно получить возможность защитить интересы своей семьи., отдав свой голос по поправкам к Конституции. Всероссийское голосование проходит с 25 июня по 1 июля. Всем участникам выдается набор с маской, перчатками и ручкой. Больше всего россиян волнуют социальные и патриотические вопросы, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
#опрос #вциом #Голосование2020

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