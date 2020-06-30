Кадыров заявил об отсутствии нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Чеченской Республике проходит без нарушений. Более 63% жителей Чечни приняли участие в мероприятии, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Более 480 тыс. жителей Чечни приняли участие в мероприятии за четыре дня, обратил особое внимание Кадыров. Глава республики подчеркнул, что от работников избирательных участков требуется обеспечить предельную прозрачность голосования.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 июня по 1 июля. Дополнения к Основному закону будут приняты только в том случае, если их одобрит народ, подчеркнул глава государства Владимир Путин.