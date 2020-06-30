В США пожар тушат бензином

Как известно, «Декларации независимости» США гласит, что «все люди созданы равными». С одной стороны, это утверждение уже 244 года позволяет американцам утверждать, что они являются старейшей демократией планеты, с другой — длящиеся второй месяц массовые протесты чернокожего населения заставляют предположить, что это не совсем так.

Разумеется, раз имеет место столкновение интересов разных групп населения и политических сил, существуют и диаметрально противоположные обоснования. Открыто поддержавшие движение «Жизнь черных имеет значение» демократы с Джо Байденом в качестве претендента на пост президента утверждают, что дискриминация по расовому признаку остается большой проблемой страны и требует незамедлительного и кардинального решения.

Республиканцы с действующим президентом Трампом заверяют, что с законами в США все в порядке и имеют место лишь отдельные исключения (как с удушением Флойда при задержании), которые ни в коем случае не могут опорочить самое демократическое государство в мире.

На самом деле обе позиции слишком конъюнктурны, чтобы иметь какое-то отношение к реальности. Пройдут выборы, кто-то усядется в кресло главы Белого дома, и массовые протесты будут подавлены независимо от того, насколько оправданы мародерства и грабежи с точки зрения борьбы за равные права. В конце концов, на фоне происходящего не менее оправданы были бы движения «Жизнь полицейских имеет значение» и «Жизнь пострадавших от погромов имеет значение».

Но мы ведь с вами понимаем, что ничего подобного не будет. И миллионы прямо или косвенно пострадавших в результате беспорядков, независимо от цвета кожи и места работы, останутся никому неизвестными, безымянными и бесправными жертвами давно сложившегося в США статус-кво. Которое лишь усугубляют массовые беспорядки.

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей несколько дней назад заявил, что внутренний экстремизм представляет одну из основных угроз для безопасности Соединенных Штатов.

Комиссар полиции Нью-Йорка в панике заявляет, что даже дошедшие до полиции сообщения о тяжких насильственных преступлениях сейчас не рассматриваются и многие даже не расследуются. Дермот Ши констатирует резкий всплеск убийств и расстрелов по сравнению с прошлым годом. При этом следственные действия не ведутся, хотя именно расследование по горячим следам наиболее эффективно.

И это при том, что прошлый год стал для США рекордным с 70-х годов прошлого века. Возможно — и за всю историю США, просто эту статистику начали вести только полвека назад. В 2019 году в результате 41 массового убийства, в том числе 33 расстрелов, было убито 211 человек. Предполагалось, что в 2020-м статистика вернется к «обычным» для США показателям и жертв будет вдвое меньше.

Но их уже больше. При этом все чаще убийства носят чуть ли не повседневный характер, без каких-либо явных поводов для смертоубийства. А выявленные после совершения преступления факты свидетельствуют о том, что виной тому еще и система правосудия, явно страдающая как раз от расового подхода при вынесении судебных решений.

Ярким примером может служить расстрел подростков 20 июня в Чикаго. 19-летний чернокожий парень расстрелял трех пацанов за то, что они поинтересовались его ростом (183 см). Зашедшие за конфетами 17-летний Джасен Фрэнсис и 16-летний Чарльз Райли скончались в больнице от многочисленных ранений — убийца выпустил не менее 9 пуль.

«Они надеялись когда-нибудь стать такими же высокими, как и он. Но теперь, к сожалению, мы никогда не сможем увидеть их в полный рост», — заявил замначальника детективов в Чикаго.

Прекрасное заявление. Вот только работай американское правосудие как следует, и ребята могли бы вырасти. Дело в том, что убийца, Ларой Баттл, уже привлекался к ответственности за хранение и применение огнестрельного оружия. Вот только «ответственность» оказалась условная.

И это лишь один из множества примеров. Причем, расследованных и с задержанием виновного. В отличие от множества иных преступлений, о которых говорит комиссар полиции Нью-Йорка и предупреждает глава ФБР.

И самое печальное для живущих в США в том, что ситуацию не в силах изменить ни массовые протесты, ни потакание требованием расовых, религиозных, сексуальных или иных меньшинств. Точно так же, как в ЕС не помогает колоссальное количество денег, выделяемое на адаптацию миллионов мигрантов из Азии и Африки. Как не помогает и строительство минаретов, и запрет на ношение крестиков школьниками и исключение свинины из меню точек общественного питания.

Выделяемые в Евросоюзе и США сотни миллиардов долларов и евро так и не изменили положение дел — расовые и религиозные меньшинства остаются лидерами по числу насильственных преступлений. И причина вовсе не в расизме, религиозной или иной нетерпимости — проблема в том, что сложившаяся за века в западных государствах система не способна стереть различия между различными группами и слоями населения.

И если уж формируются и десятилетиями сохраняются места компактного проживания (тот же китайский Чайна-таун, черный Гарлем или русскоязычный Брайтон-Бич), то сохраняются и все остальные специфические особенности как в уровне жизни, так и в сферах деятельности. В том числе — криминальной.

И выхода из этого замкнутого круга проблем и противоречий западная система псевдодемократических ценностей предложить не в состоянии. А нынешний «расизм наоборот», равно как и попытки заставить большинство подчиняться требованиям любого меньшинства, лишь усугубляет проблемы тех же Соединенных Штатов.

И сегодня не в предвыборные игры демократам с республиканцами играть надо. И, тем более, не потакать грабителям и мародерам, а переоценить всю сложившуюся систему ценностей своего государства. Хотя бы и на предмет соответствия той самой «Декларации», которая была принята 13 штатами 244 года назад. Или же признать, что она безнадежно устарела и надо жить по каким-то иным, более реальным законам.

Что точно не следует делать во время пожара — так это кровати переставлять!