Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в России

За последние сутки в России было выявлено 6693 новых случая коронавируса.

По данным оперштаба, новые пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19 были зарегистрированы в 84 регионах страны. Из 6693 заболевших 30,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода. За последние сутки в России 9220 человек сумели победить болезнь.

По последним данным в 85 регионах страны было обнаружено 647 849 случаев коронавируса. С начала вспышки эпидемии было зарегистрировано 9320 летальных исходов. За весь период 412 650 человек сумели полностью вылечиться. Власти страны начали постепенное снятие ограничений, вызванных пандемией.