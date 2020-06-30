Китайские СМИ объяснили, почему ПРО США бессильна перед «Сарматом» с Ю-71

Новейшая российская ракета «Сармат», способная нести десять ядерных боеголовок Ю-71 с гиперзвуковыми двигателями, надолго останется недосягаемой для американских систем противоракетной обороны и станет основой ядерного арсенала РФ.

Об этом сообщает китайское издание Paper в одной из серии публикаций, посвященных «ядерному возрождению» России.

Как пишет автор материала Чжан Сюэсун, новейшая ракета РС-28 «Сармат», будет принята на вооружение российской армии в 2021 году и заменит свою знаменитую предшественницу – ракету Р-36М «Сатана», которая по истечении сроков эксплуатации будет списана в ближайшие годы.

При этом в статье отмечается, что ракета «Сармат» не будет использовать твердотопливные двигатели, так как российский военно-промышленный комплекс десятилетиями делал ставку именно на ракеты на жидком топливе и не собирается от них отказываться. При этом китайские эксперты уверены, что жидкое топливо совсем не является слабым местом новейших российских ракет, которые, благодаря своим уникальным характеристикам и особенностям становятся практически неуязвимыми для ПРО США.

Предполагается, что ракеты «Сармат», вес которых составит 208 тонн, смогут двигаться на низкой высоте, неся при этом до десяти ядерных боеголовок с гиперзвуковыми двигателями. Таким образом, даже в случае обнаружения ракеты американскими системами ПРО это не будет иметь никакого значения, так как боеголовки Ю-71 на гиперзвуковой скорости успеют поразить цели раньше, чем противник запустит противоракеты.

Также отмечается, что радиус действия ракеты «Сармат» позволит при необходимости нанести по США удар с юга – с самой уязвимой стороны, где у Америки нет необходимого объема противоракетной защиты.

«С такой межконтинентальной суперракетой с таким способом проникновения американские системы ПРО не смогут справиться еще долгое время», — заключает свои рассуждения автор Paper.

Напомним, в начале июня 2020 года президент России Владимир Путин утвердил новую российскую ядерную доктрину, предполагающую политику ядерного сдерживания. В документе говорится, что Россия считает возможным применить ядерное оружие лишь в качестве крайней меры и только в ответ на агрессию в свой адрес, например, в случае запуска баллистической ракеты в нашем направлении.