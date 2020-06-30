Пушков считает Польшу агентом влияния США в Европе

Польша надеется на союзнические отношения с США. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

После встречи президентов США и Польши Дональда Трампа и Анджея Дуды Пушков отметил, что Вашингтон считает Варшаву надежным союзником в Европе. В этих отношениях Польша рассчитывает получить выгоду в виде строительства АЭС и поставок американского газа.

В своем телеграм-канале сенатор отметил, что польское руководство пытается поймать момент ухудшения отношений США и Германии, чтобы занять место союзника американцев в Европе. Трамп не считает Варшаву равноправным союзником, он отдает ей роль агента в ЕС.

Как сообщается в материале телеканала "360", Польша оказала гуманитарную помощь соседней Украине. Варшава передала Киеву СИЗ и антисептики.