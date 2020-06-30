Власти США ужесточили условия экспорта в Россию и Китай

Правительство Соединенных Штатов ужесточает ограничения на поставки товаров в Россию, Китай и Венесуэлу. Информация об этом появилась на сайте Минпромторга США еще в апреле, однако новые правила начали действовать 29 июня.

Согласно документу, расширяется трактовка "военного пользования" товаров. Под это понятие теперь подпадают не только оружие и военная техника, но и технологическая продукция, которая каким-либо образом может быть использована в военных целях. Например, под ограничения попадает полупроводниковое оборудование, и в частности, датчики.

С 29 июня США ужесточают требования к лицензиям на поставку товаров. До этого американские поставщики могли экспортировать достаточно большое количество продукции для гражданского пользования без лицензии, однако теперь эти исключения отменены. Новые нормы распространяются на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и другие полупроводники.

Глава Министерства торговли США Уилбур Росс ранее заявил, что новые ограничения связаны с тем, что Россия, Китай и Венесуэла якобы пытаются обойти контроль со стороны Вашингтона. В связи с этим власти США намерены ужесточить контроль, чтобы "американские технологии не оказались случайно в неправильных руках".