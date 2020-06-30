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9:52   30 Июня 2020
Общество

Центр "Вектор": три российские вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания

Центр "Вектор": три российские вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания

Российские ученые доказали эффективность трех прототипов вакцин против коронавирусной инфекции. Препарат должен быть безопасным и формировать защиту.

Как рассказал гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов, в России удалось добиться продвинутых результатов в вопросе разработки вакцины от коронавируса. Самое сложное — обеспечить защиту от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Об этом пишет РИА Новости.

В работе участвуют более 100 сотрудников центра. Создано несколько групп. На сегодня три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции продемонстрировали положительный результат.

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус #COVID-19

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