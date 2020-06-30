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9:41   30 Июня 2020
Общество

Готовившего теракт сторонника ИГ задержали во Владикавказе

Готовившего теракт сторонника ИГ задержали во Владикавказе

ФСБ предотвратила взрыв у одного из административных зданий во Владикавказе.

По данным ведомства, к подготовке теракта причастен россиянин 29-30 лет, который являлся сторонником "Исламского государства" (запрещено в РФ). Он готовил подрыв самодельного взрывного устройства у одного из административных зданий республиканского центра. После взрыва террорист планировал скрыться на Ближнем Востоке. Там, по данным ФСБ, он намеревался принимать участие в военных действиях на стороне террористов, с которыми вел переписку.

Гражданин был задержан сотрудниками ФСБ. В начале лета глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что за последние десять лет в России предотвратили почти 160 готовившихся терактов.

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Автор: Ирина Большунова
#фсб #теракт #владикавказ

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