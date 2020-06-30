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9:29   30 Июня 2020
Общество

Совфед прокомментировал вопрос наказания за срыв сроков экспертизы по делам в рамках КоАП

Совфед прокомментировал вопрос наказания за срыв сроков экспертизы по делам в рамках КоАП

Нормы, обязывающие проводить экспертизу по делам своевременно, предлагается внести в проект нового процессуального Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом заявили в Совете Федерации.

Ответственность экспертов в таких ситуациях в каких-либо документах не прописана, отметила зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. Проект процессуального КоАП РФ доступен на сайте Минюста, пишет "Парламентская газета".

Процессуальную часть не выделяли в отдельный закон. Ожидается, что это может произойти уже в 2021 году. Необходимо регламентировать соблюдение экспертами сроков проведения экспертизы, считает Ирина Рукавишникова. Благодаря этому удастся исключить случаи, когда рассмотрение административных дел затягивается.

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Автор: Борис Нестеров
#совфед #экспертиза #административные дела

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