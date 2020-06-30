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10:34   30 Июня 2020
Ближнее зарубежье

Погребинский объяснил агрессивное поведение Украины в Донбассе

Погребинский объяснил агрессивное поведение Украины в Донбассе

Украина демонстрировала какую-то склонность к поиску компромисса только тогда, когда агрессивная политика казалась опасной, а именно, когда Совет Федерации разрешил в случае необходимости использовать российские войска на украинской территории.

Но после того, как это право было отменено, Киев вернулся к своей агрессивной политике. Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал украинский политолог Михаил Погребинский.

«То есть когда показалось, что это опасно, была какая-то склонность к поиску компромисса. А когда стало ясно, что ничего за это не будет, то все вышло по-другому. И это продолжалось довольно долго», — сообщил глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Также Погребинский высказал мнение, что Украина не обстреливает Крым только потому, что на полуострове размещены российские войска, которые совершенно точно жестко ответят на любой акт агрессии, а в Донбассе уверенности в жестком ответе нет, поэтому военный конфликт там продолжается бесконечно.

Погребинский объяснил агрессивное поведение Украины в Донбассе

Россия же, по его словам, до сих пор не имеет четкой позиции по принуждению сторон конфликта к переговорам, это связано с российско-европейскими отношениями.

«Хотя Европа так или иначе при любых обстоятельствах будет на стороне Украины, пока не произойдет существенной перестройки в геополитическом плане, возможно, связанной с политическими процессами в США», — заключил политолог.

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Автор: Александр Люблинский
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