Явка на онлайн-голосование по поправкам достигла 90%

Дистанционным голосованием по поправкам к Конституции воспользовались более миллиона человек. Это подтверждают данные общественного штаба по наблюдению за проведением общероссийского голосования.

Онлайн-голосование по поправкам к Конституции России доступно для жителей двух пилотных регионов — Нижегородской области и Москвы. Утром 30 июня система приняла 1 054 904 бюллетеня, это более 95% от общего числа зарегистрированных на дистанционное голосование граждан. Данные приводит ТАСС со ссылкой на общественный штаб.

Механизм цифрового голосования действует с 25 июня по 30 июня, до окончания приема бюллетеней остается около 11 часов. Отдать свой голос на физических участках также можно будет в среду, 1 июля. Исследование ВЦИОМ подтверждает, что 92% опрошенных граждан проинформированы о проекте поправок к Конституции и проведении голосования.