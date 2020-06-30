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9:17   30 Июня 2020
Политика

Администрация Twitch "заморозила" аккаунт Трампа из-за оскорбительного контента

Администрация Twitch "заморозила" аккаунт Трампа из-за оскорбительного контента

Аккаунт американского лидера Дональда Трампа был заблокирован в стриминговом сервисе Twitch ввиду демонстрации ненавистнического поведения. Как передает издание The Verge, сотрудники сервиса удалили контент оскорбительного характера.

В Twitch сообщили, что представители власти, как и другие пользователи, обязаны соблюдать правила пользования интернет-ресурсом. Администрация сервиса не станет делать исключений для высокопоставленных политиков или важных новостей. Все необходимые меры в отношении недопустимого контента будут приниматься с учетом правил ресурса, пишет ТАСС.

Издание The Verge проинформировало, что сообщество сторонников Трампа "r/The_Donald" также было заблокировано.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #twitch

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