Администрация Twitch "заморозила" аккаунт Трампа из-за оскорбительного контента

Аккаунт американского лидера Дональда Трампа был заблокирован в стриминговом сервисе Twitch ввиду демонстрации ненавистнического поведения. Как передает издание The Verge, сотрудники сервиса удалили контент оскорбительного характера.

В Twitch сообщили, что представители власти, как и другие пользователи, обязаны соблюдать правила пользования интернет-ресурсом. Администрация сервиса не станет делать исключений для высокопоставленных политиков или важных новостей. Все необходимые меры в отношении недопустимого контента будут приниматься с учетом правил ресурса, пишет ТАСС.

Издание The Verge проинформировало, что сообщество сторонников Трампа "r/The_Donald" также было заблокировано.