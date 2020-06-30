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8:22   30 Июня 2020
Политика

Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России

Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России

Бывший президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз за решение продлить ограничительные меры в отношении РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко заявил, что выражает благодарность "европейским союзникам" за намерение в очередной раз продлить действие экономических и секторальных ограничительных мер в отношении России в ответ на "агрессию против Украины".

Также он отметил, что ранее консенсус внутри ЕС в данном вопросе воспринимался "чем-то невероятным". По его словам, сейчас это якобы "обычный факт".

Бывший президент также отметил, что Киев должен "ценить" такую позицию стран Европы.

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Автор: Борис Нестеров
#ес #порошенко #украина #санкции

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