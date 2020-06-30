Порошенко поблагодарил ЕС за продление санкций против России

Бывший президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Евросоюз за решение продлить ограничительные меры в отношении РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Порошенко заявил, что выражает благодарность "европейским союзникам" за намерение в очередной раз продлить действие экономических и секторальных ограничительных мер в отношении России в ответ на "агрессию против Украины".

Также он отметил, что ранее консенсус внутри ЕС в данном вопросе воспринимался "чем-то невероятным". По его словам, сейчас это якобы "обычный факт".

Бывший президент также отметил, что Киев должен "ценить" такую позицию стран Европы.