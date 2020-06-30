Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала нового учебного года

Учебный год начнется в российских школах 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства отметил, что дети пойду в школу по стандартному графику — 1 сентября. По его словам, к этому готовятся как педагоги, так и сами дети. Кравцов уверен, что учителя и ученики соскучились друг по другу.

Министр подчеркивает, что после возобновления очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы начнут работу в начале сентября.