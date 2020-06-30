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8:21   30 Июня 2020
Общество

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала нового учебного года

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала нового учебного года

Учебный год начнется в российских школах 1 сентября. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Глава ведомства отметил, что дети пойду в школу по стандартному графику — 1 сентября. По его словам, к этому готовятся как педагоги, так и сами дети. Кравцов уверен, что учителя и ученики соскучились друг по другу.

Министр подчеркивает, что после возобновления очных занятий меры эпидемиологической защиты будут усилены.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские школы начнут работу в начале сентября.

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Автор: Илья Романович
#учебный год #первое сентября #коронавирус

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