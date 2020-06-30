Трамп унижал мировых лидеров в ходе засекреченных телефонных переговоров

Американский лидер Дональд Трамп позволял себе нелестно выражаться в сторону своих коллег и других влиятельных политиков. Об этом сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, звонки были тщательно засекречены. Трамп всегда был "очень агрессивным". Он критиковал бывшего премьера Великобритании Терезу Мэй за бесхарактерность в отношении Brexit и НАТО, называя ее "дурой". По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель является "глупой", так как она якобы находится в "кармане у русских".

Жертвами издевательств Трампа становились французский лидер Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. Президентам России и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану удавалось поставить на место американского коллегу. Они были более подготовлены к переговорам и "переигрывали" его.