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7:38   30 Июня 2020
Экономика

Два новых правила США ужесточат экспортные ограничения на поставки товаров в Россию

Два новых правила США ужесточат экспортные ограничения на поставки товаров в Россию

Власти США ужесточили экспортные ограничения на поставки товаров в Россию. В силу вступили два новых правила Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

По новым правилам, ограничивается экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу. Они действуют с 29 июля, передают "Известия".

Если раньше американские экспортеры могли поставлять в РФ широкий спектр товаров без лицензии для использования гражданских потребителей, то теперь нужно получить разрешение от Минторга США. Речь идет о подшипниках, полупроводниках, компьютерах и других товарах. Еще одно ограничение расширит понятие "военного пользования" товаров. Теперь под ним подразумеваются любое лицо и организация, которая каким-то образом связана с военным или силовым сектором.

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Автор: Илья Романович
#сша #экспорт #минторг сша

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