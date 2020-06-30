Два новых правила США ужесточат экспортные ограничения на поставки товаров в Россию

Власти США ужесточили экспортные ограничения на поставки товаров в Россию. В силу вступили два новых правила Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.

По новым правилам, ограничивается экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу. Они действуют с 29 июля, передают "Известия".

Если раньше американские экспортеры могли поставлять в РФ широкий спектр товаров без лицензии для использования гражданских потребителей, то теперь нужно получить разрешение от Минторга США. Речь идет о подшипниках, полупроводниках, компьютерах и других товарах. Еще одно ограничение расширит понятие "военного пользования" товаров. Теперь под ним подразумеваются любое лицо и организация, которая каким-то образом связана с военным или силовым сектором.