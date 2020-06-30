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7:17   30 Июня 2020
Общество

Зеленский может стать последним президентом в истории Украины

Зеленский может стать последним президентом в истории Украины

Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, а сама страна — парламентской республикой. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

По его словам, проголосовавшие в прошлом году граждане Украины за кандидатуру Зеленского на выборах в президенты, разочаровались в нем. Рябинович убежден, что украинский лидер не имеет представления, что делать и как управлять государством. Он отметил, что многие представители власти приходят на месяц-два, не задумываясь о последствиях.

"Но так нельзя! Это же страна, а не всеукраинский сумасшедший дом!", - добавил депутат.

Стало известно, что рейтинг Зеленского упал до рекордных показателей. Если в сентябре 2019 года его поддерживали больше 50 процентов украинцев, то теперь — 25 процентов. На этом фоне с 6 до 11 процентов выросли рейтинги экс-президента страны Петра Порошенко.

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Автор: Илья Романович
#порошенко #украина #зеленский

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