Россияне потребовали установить 5G вышки, несмотря на слухи об их вреде

Каждый четвертый россиянин выступает за установку связи 5G. Об этом говорится в исследовательской компании "Delta Системы безопасности".

Около половины респондентов (48%) выразили свое мнение в пользу высокоскоростного интернета, а также добавили, что не сомневаются в том позитивном влиянии технологии 5G на будущем развитии всех сфер жизни. Около 28% тоже выразились, что не против внедрения 5G. Главное, чтобы вышки устанавливались на достаточно удаленном расстоянии от их домов, сообщают РИА Новости.

Противниками высокоскоростного интернета выступили всего 9% респондентов, а 14% воздержались от ответа. Те, кто против связи 5G, переживают за ее влияние на здоровье человека и окружающую среду. Подобные опасения есть не только в России. Например, про вандализм в отношении вышек 5G говорили в Британии, Польше, Боливии.

Замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявил о необоснованности заявлений о вреде вышек сотовой связи пятого поколения. Свою точку зрения он объяснил тем, что 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения — 4G/LTE, поэтому существенной разницы в ее влиянии на окружающую среду не будет.