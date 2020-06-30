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7:02   30 Июня 2020
Технологии

Россияне потребовали установить 5G вышки, несмотря на слухи об их вреде

Россияне потребовали установить 5G вышки, несмотря на слухи об их вреде

Каждый четвертый россиянин выступает за установку связи 5G. Об этом говорится в исследовательской компании "Delta Системы безопасности".

Около половины респондентов (48%) выразили свое мнение в пользу высокоскоростного интернета, а также добавили, что не сомневаются в том позитивном влиянии технологии 5G на будущем развитии всех сфер жизни. Около 28% тоже выразились, что не против внедрения 5G. Главное, чтобы вышки устанавливались на достаточно удаленном расстоянии от их домов, сообщают РИА Новости.

Противниками высокоскоростного интернета выступили всего 9% респондентов, а 14% воздержались от ответа. Те, кто против связи 5G, переживают за ее влияние на здоровье человека и окружающую среду. Подобные опасения есть не только в России. Например, про вандализм в отношении вышек 5G говорили в Британии, Польше, Боливии.

Замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявил о необоснованности заявлений о вреде вышек сотовой связи пятого поколения. Свою точку зрения он объяснил тем, что 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения — 4G/LTE, поэтому существенной разницы в ее влиянии на окружающую среду не будет.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сотовая связь #5g

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