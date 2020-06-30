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6:29   30 Июня 2020
Политика

Российский военные проголосовали в Сирии по поправкам в Конституцию

Российский военные проголосовали в Сирии по поправкам в Конституцию

Российские военнослужащие, которые находятся в Сирии, участвуют в голосовании по поправкам к Конституции.

Избирательные участки организованы на авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, отделах Центра по примирению враждующих сторон и на удаленных наблюдательных постах.

Представитель комиссии Елена Кулешова рассказала РИА Новости, что голосование проводится в труднодоступных местах, где каждый военнослужащий может принять участие в голосовании. Также на всех участках строго соблюдаются противоэпидемиологические меры.

Всероссийский день голосования по поправкам к Конституции РФ пройдет 1 июля. С 25 июня в стране началось досрочное голосование. По данным ВЦИОМ на вечер 28 июня, в поддержку поправок в Основной закон страны положительно высказались 76% россиян, против — 23,6%. Эксперты проводили опрос на 800 избирательных участках в 25 регионах страны.

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Автор: Яна Либерман
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