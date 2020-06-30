Санкции против "Северного потока-2" могут быть включены в бюджет США

Американские сенаторы предложили предусмотреть в оборонном бюджете США дополнительные санкции против газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает РБК.

Сенаторы предлагают включить дополнительные санкции в бюджет на 2020–2021 финансовый год. Предложения политиков содержатся среди 529 сенатских поправок в соответствующий документ объемом в тысячу страниц, отмечает РБК.

Предложение сенаторов, в числе которых небезызвестный Тед Круз, расширяют сферу действия возможных санкций с судов-трубоукладчиков, задействованных в работе над "Северным потоком - 2" и "Турецким потоком". Под данной деятельностью подразумевается рытье траншей для труб, подготовка места их укладки, засыпка камней и землеустроительные работы.