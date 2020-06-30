Эксперт спрогнозировал возвращение курса доллара к отметке в 60 рублей

Разница между инфляцией в РФ и США сокращается, именно поэтому доллар может вернуться к более низким отметкам. Об этом заявил президент российского подразделения ACI Russia Сергей Романчук.

Курс доллара может снова вернуться к отметке в 60 рублей, не исключает эксперт. Он объяснил это тем, что значительный инфляционный дифференциал с долларом не накоплен.

"Накопленная инфляция за период кризиса не показывает ничего выдающегося – те 4%, которые установлены таргетом", - заявил эксперт.

Он добавил, что два процента, наблюдающиеся в США, не являются значительным фундаментом послабления курса. В данной ситуации он определяется конъюнктурой.

Романчук в беседе с РИА Новости также рассказал, что в течение нынешнего года есть шанс увидеть курс 60-63 рубля за доллар. Однако он не исключает вероятности, что это не самый возможный вариант. По его предположениям, пара доллар-рубль будет находиться в диапазоне 65-75 рублей за доллар.