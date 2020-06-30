Специалисты посчитали число выявленных штаммов коронавируса в РФ

Более сотни штаммов нового коронавируса выявлено в России с момента появления первых больных в стране. Об этом заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Он рассказал в интервью РИА Новости, что после появления больных специалисты выделили все штаммы коронавируса. По его словам, сейчас их более сотни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в мае сообщала, что коронавирус не обладает высокой степенью изменчивости. Позже эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов подтвердила слова Поповой, отметив, что коронавирус меняется в пределах нормы, характерной другим вирусам.