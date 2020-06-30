Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Специалисты посчитали число выявленных штаммов коронавируса в РФ

Специалисты посчитали число выявленных штаммов коронавируса в РФ

 Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщениями о голосовании

Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщениями о голосовании
Эксперт спрогнозировал возвращение курса доллара к отметке в 60 рублей

Эксперт спрогнозировал возвращение курса доллара к отметке в 60 рублей

 Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам

Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
Специалисты посчитали число выявленных штаммов коронавируса в РФ

Специалисты посчитали число выявленных штаммов коронавируса в РФ

 Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщениями о голосовании

Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщениями о голосовании
Эксперт спрогнозировал возвращение курса доллара к отметке в 60 рублей

Эксперт спрогнозировал возвращение курса доллара к отметке в 60 рублей

 Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам

Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
4:44   30 Июня 2020
Общество

Специалисты посчитали число выявленных штаммов коронавируса в РФ

Специалисты посчитали число выявленных штаммов коронавируса в РФ

Более сотни штаммов нового коронавируса выявлено в России с момента появления первых больных в стране. Об этом заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Он рассказал в интервью РИА Новости, что после появления больных специалисты выделили все штаммы коронавируса. По его словам, сейчас их более сотни.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в мае сообщала, что коронавирус не обладает высокой степенью изменчивости. Позже эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керкхов подтвердила слова Поповой, отметив, что коронавирус меняется в пределах нормы, характерной другим вирусам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#штамм #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...