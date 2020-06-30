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4:17   30 Июня 2020
Общество

Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщениями о голосовании

Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщениями о голосовании

Распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции РФ является спланированной акцией, но избирательная система РФ способна справиться с этим. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Представитель ЦИК заявила, что ее волнует наличие фейковой информации. Она убеждена, что все это спланированная и хорошо подготовленная акция, а провокационные действия наблюдаются ежедневно. Задачей ЦИК остается предоставление фактов, разоблачающих недостоверную информацию, добавила Памфилова.

Глава ЦИК также рассказала, что сначала ее обидело наличие фейков о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Однако ЦИК умеет оперативно формировать свой информационный поток. Памфилова добавила, что жаловаться на подобные вбросы не собирается, так как избирательная комиссия справляется с данной проблемой.

По официальным данным ВЦИОМ, к вечеру 28 июня 76% россиян проголосовали за внесение поправок к Конституции, а 23,6% высказались против.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #конституция рф #Голосование2020

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