Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщениями о голосовании

Распространение недостоверной информации о голосовании по поправкам к Конституции РФ является спланированной акцией, но избирательная система РФ способна справиться с этим. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Представитель ЦИК заявила, что ее волнует наличие фейковой информации. Она убеждена, что все это спланированная и хорошо подготовленная акция, а провокационные действия наблюдаются ежедневно. Задачей ЦИК остается предоставление фактов, разоблачающих недостоверную информацию, добавила Памфилова.

Глава ЦИК также рассказала, что сначала ее обидело наличие фейков о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Однако ЦИК умеет оперативно формировать свой информационный поток. Памфилова добавила, что жаловаться на подобные вбросы не собирается, так как избирательная комиссия справляется с данной проблемой.

По официальным данным ВЦИОМ, к вечеру 28 июня 76% россиян проголосовали за внесение поправок к Конституции, а 23,6% высказались против.