Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам

Накрутка явки дискредитирует саму процедуру проведения голосования по внесению поправок к Конституции РФ. Об этом сообщает глава ЦИК Элла Памфилова.

Элла Памфилова заявила о том, что борется с накруткой числа посещений голосования. Она также отметила, что в законе, который регламентирует этот процесс, отсутствует упоминание о пороге явки.

Она также добавила, что напоминает о недопустимости искусственного посещения избирательных пунктов регионам РФ. Глава ЦИК уверена, у руководства страны нет установки как либо регулировать явку на голосование.

"Мне никогда никто таких указаний не давал", — обратила на это особое внимание Пафмилова в эфире Первого канала.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ назначено на 1 июля. С 25 июня началось досрочное голосование. Согласно данным ВЦИОМ, по состоянию на вечер 28 июня в поддержку поправок в Основной закон страны высказались 76% россиян.