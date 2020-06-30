Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщении о голосовании

Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщении о голосовании

 Наблюдателю на голосовании по поправкам в Севастополе угрожали расправой

Наблюдателю на голосовании по поправкам в Севастополе угрожали расправой
Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам

Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам

 "Мне не нужно надевать маску": Меркель соблюдает соцдистанцию в период пандемии

"Мне не нужно надевать маску": Меркель соблюдает соцдистанцию в период пандемии
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщении о голосовании

Глава ЦИК рассказала о методах борьбы с недостоверными сообщении о голосовании

 Наблюдателю на голосовании по поправкам в Севастополе угрожали расправой

Наблюдателю на голосовании по поправкам в Севастополе угрожали расправой
Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам

Панфилова напомнила о недопустимости искусственной явки на голосование по поправкам

 "Мне не нужно надевать маску": Меркель соблюдает соцдистанцию в период пандемии

"Мне не нужно надевать маску": Меркель соблюдает соцдистанцию в период пандемии
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
2:57   30 Июня 2020
Общество

Наблюдателю на голосовании по поправкам в Севастополе угрожали расправой

Наблюдателю на голосовании по поправкам в Севастополе угрожали расправой

Член Общественной палаты РФ от Севастополя получила по сообщение с угрозами физической расправы, которые связаны с ее работой. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

Она отметила, что вопиющий инцидент произошел в Севастополе. По телефону в отношении члена ОП РФ Натальи Анатольевны Кирюхиной поступили угрозы. Женщине угрожали расправой за ее деятельность, в том числе наблюдение за голосованием.

Секретарь ОП РФ отметила, что Кирюхина обратилась в правоохранительные органы. Палата будет держать ситуацию на контроле.

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова назвала данный случай серьезным инцидентом. Она отметила, что Кирюхина подала заявление на имя начальника УМВД России по городу Севастополю, в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всеобщий день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Досрочно проголосовать можно с 25 июня. Согласно данным ВЦИОМ, по состоянию на вечер воскресенья за поправки выступили 76 процентов граждан.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#севастополь #конституция рф #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...