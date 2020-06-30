Наблюдателю на голосовании по поправкам в Севастополе угрожали расправой

Член Общественной палаты РФ от Севастополя получила по сообщение с угрозами физической расправы, которые связаны с ее работой. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

Она отметила, что вопиющий инцидент произошел в Севастополе. По телефону в отношении члена ОП РФ Натальи Анатольевны Кирюхиной поступили угрозы. Женщине угрожали расправой за ее деятельность, в том числе наблюдение за голосованием.

Секретарь ОП РФ отметила, что Кирюхина обратилась в правоохранительные органы. Палата будет держать ситуацию на контроле.

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова назвала данный случай серьезным инцидентом. Она отметила, что Кирюхина подала заявление на имя начальника УМВД России по городу Севастополю, в ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всеобщий день голосования по поправкам к Конституции РФ состоится 1 июля. Досрочно проголосовать можно с 25 июня. Согласно данным ВЦИОМ, по состоянию на вечер воскресенья за поправки выступили 76 процентов граждан.