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2:39   30 Июня 2020
Общество

Стартовал последний день онлайн-голосования для жителей Москвы и Нижегородской области

Стартовал последний день онлайн-голосования для жителей Москвы и Нижегородской области

Последний день электронного голосования по поправкам в Конституцию стартовал в России 30 июня. Отдать свой голос можно до 20.00 по мск.

Онлайн-голосование проводится только в двух регионах России. Жители столицы РФ и Нижегородской области могут сделать свой выбор не выходя из дома с помощью собственных компьютеров. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

По информации наблюдательного штаба на электронное голосование зарегистрировались более 1 190 тысяч человек, из них 1 051 тысяча избирателей из Москвы. Записавшиеся на онлайн-голосование, но не успевшие по каким либо причинам это сделать, смогут в традиционном формате посетить избирательный участок и отдать свой голос 1 июля в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Данные ВЦИОМ свидетельствуют о том, что одобрили поправки 76,0% россиян, 23,6% ответивших на вопрос сделали выбор против предлагаемых поправок к Конституции.

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Автор: Ирина Большунова
#поправки #конституция #Голосование2020

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