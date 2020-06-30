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1:48   30 Июня 2020
Общество

Общественная палата проверит более 170 сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам

Общественная палата проверит более 170 сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам

Более 170 сообщений поступило от наблюдателей в Общественную палату (ОП) РФ из-за несоответствий стандартам проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщила секретарь ОП Лидия Михеева.

По ее словам, в регионах России пять дней проведения голосования работали около полумиллиона общественных наблюдателей. Волонтеры ОП связались с 16 тыс. из них и получили 131 сообщение о несоблюдении "золотого стандарта" голосования, разработанного ЦИК РФ, передает "Интерфакс".

Также Михеева сообщила о более 180 сообщениях, поступивших на горячую линию. Также обращались в ОП и региональные общественные палаты. Пока никаких конкретных нарушений не выявлено, ведется проверка.

Голосование по поправкам к Конституции проходит по всей стране с 25 июня по 1 июля. По данным ВЦИОМ, за четыре дня было опрошено возле избирательных участков более 163 тыс. человек. Из них 76% отдали свой голос за внесение изменений в Основной закон, а более 23% — против.

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Автор: Василий Пименов
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