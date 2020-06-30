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1:17   30 Июня 2020
Общество

Ни один случай двойного голосования в конечном итоге не пройдет — Памфилова

Ни один случай двойного голосования в конечном итоге не пройдет — Памфилова

Ни одна попытка двойного голосования по поправкам в Конституцию при помощи различных способов не будет считаться. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в интервью программе "Познер" на Первом канале.

Она сообщила, что при итоговом подсчете голосов ни один случай двойного голосования не будет учитываться. Об этом пишет ТАСС.

Памфилова напомнила, что принять участие в онлайн-голосовании могут жители Москвы и Нижегородской области только до 30 июня. Она подчеркнула, что 1 июля будет проводиться проверка списков проголосовавших и будут точно вылавливаться все те, кто пытался дважды проголосовать.

По данным ВЦИОМ, поправки к Конституции за четыре дня голосования поддержали 76 процентов жителей России. Против нововведений высказались 23,6 процента проголосовавших. Информация приводится по состоянию на вечер 28 июня 2020 г.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #Голосование2020

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