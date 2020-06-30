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0:40   30 Июня 2020
Общество

Жители Украины не одобряют действия президента Зеленского

Жители Украины не одобряют действия президента Зеленского

Действия нынешнего президента Украины Владимира Зеленского не одобряет 45% местного населения страны. О таких данных рассказал Международный институт социологии Киева.

Действия Владимира Зеленского по состоянию на июнь одобряют лишь 38% граждан, тогда как в мае — 47%. Такие данные получены в связи с проведением соцопросов населения страны.

"Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала емкой и составила минус 7 процентных пунктов", — сообщает международный институт.

Институт проводил исследование методом телефонных интервью при использовании компьютера. Соцопрос проходил с 20 по 23 июня 2020 года для украинского населения в возрасте от 18 лет. Территории ДНР и ЛНР не были включены в выборки.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #соцопрос #зеленский

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