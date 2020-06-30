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0:23   30 Июня 2020
Общество

Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 35 человек

Число умерших пациентов с COVID-19 в Москве выросло на 35 человек

Число смертей среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве выросло на 35 человек. Об этом говорят данные оперативного штаба за минувшие сутки.

Всего в столице скончались 3796 пациентов с COVID-19. Всем погибшим был поставлен диагноз пневмония. При жизни большая часть из них страдали хроническими заболеваниями, что негативно сказывается на протекании коронавирусной инфекции.

В Москве продолжают фиксировать снижение числа новых случаев COVID-19. Сейчас их в три раза меньше, чем месяц назад. На сегодняшний день в столице насчитывается более 220 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них более 148 тыс. успешно излечились.

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Автор: Борис Нестеров
#москва #смерть #коронавирус

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