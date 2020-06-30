"Мне не нужно надевать маску": Меркель соблюдает соцдистанцию в период пандемии

Канцлер Германии Ангела Меркель заверила журналистов, что надевает медицинскую маску, когда ходит по магазинам. В ином случае, она соблюдает социальную дистанцию.

Французские журналисты упрекнули Меркель, что она никогда не появляется на публике в медицинской маске, при том, что в Германии введены строгие меры по предотвращению распространения коронавируса в период пандемии. Без средств индивидуальной защиты она появилась и на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Меркель поспешила оправдаться и заверила, что использует маску, однако только в магазинах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. В какие именно магазины канцлер ходит за покупками она не рассказала.