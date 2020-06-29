Forbes посвятил статью зависимости Украины от транзита российского газа

Украина до сих пор находится в зависимости от транзита через ее территорию российского газа. Об этом в одной из статей написало американское издание Forbes.

Украина находится в зависимости от получаемых ею доходов с транзита газа своего восточного соседа, сообщает агентство. Она старается уменьшить это немного безвольное положение по отношению к РФ, но из-за стареющей энергетической инфраструктуры и повышения спроса на энергоресурсы нынешнее правительство страны приступило к импорту дешевой электроэнергии из России в 2019 году. Однако уже в 2020 году, осознав политические и экономические последствия такого сотрудничества, Украина отказалась от ввоза электричества со стороны российского соседа, сообщает ИноСМИ.

Страна собирается интегрироваться в Европу, путем включения в их энергетическую систему в 2025 году. По словам экспертов Украины, государству нужно около 17,5 миллиарда долларов в виде инвестиций, чтобы просто довести существующие распределительные сети до современных стандартов.

Угрозы для безопасности Украины существуют не только за пределами, но и внутри страны. Чтобы лучше защитить государство от внешних дестабилизирующих факторов, Украина должна восстановить и модернизировать производство, а также распределение энергоресурсов. Без современной, надежной и конкурентной энергосистемы, ориентированной на бизнес структуры тарифов, страна так и будет уязвимой для экономического спада и манипулирования.