Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса нового типа

Пандемия коронавируса ускоряет темп распространения в мире, несмотря на то, что в некоторых странах ситуация с инфекцией улучшилась. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ сообщил, что в некоторых странах увеличился рост выявленных случаев коронавирусной инфекции при возвращении к нормальной жизни. Он отметил, что большая часть населения остается под угрозой заражения. Гебрейесус подчеркнул, что пандемия еще не закончилась. Об этом пишет РИА Новости.

Гендиректор ВОЗ отметил, что 30 июня будет полгода с того момента, как организация получила первые данные о вспышке неизвестного типа вируса из Китая. За шесть месяцев число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило десять миллионов, от последствий инфекции скончалось около 500 тысяч человек.