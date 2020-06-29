Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса нового типа

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса нового типа

 Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса
Forbes посвятил статью зависимости Украины от транзита российского газа

Forbes посвятил статью зависимости Украины от транзита российского газа

 Макрон: Турция ответственна за кризис в Ливии

Макрон: Турция ответственна за кризис в Ливии
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса нового типа

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса нового типа

 Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса
Forbes посвятил статью зависимости Украины от транзита российского газа

Forbes посвятил статью зависимости Украины от транзита российского газа

 Макрон: Турция ответственна за кризис в Ливии

Макрон: Турция ответственна за кризис в Ливии
Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

Американист объяснил желание Трампа пригласить Россию в G7

 Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства

Политолог Журавлев рассказал об утрате США мирового лидерства
23:04   29 Июня 2020
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса нового типа

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса нового типа

Пандемия коронавируса ускоряет темп распространения в мире, несмотря на то, что в некоторых странах ситуация с инфекцией улучшилась. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ сообщил, что в некоторых странах увеличился рост выявленных случаев коронавирусной инфекции при возвращении к нормальной жизни. Он отметил, что большая часть населения остается под угрозой заражения. Гебрейесус подчеркнул, что пандемия еще не закончилась. Об этом пишет РИА Новости.

Гендиректор ВОЗ отметил, что 30 июня будет полгода с того момента, как организация получила первые данные о вспышке неизвестного типа вируса из Китая. За шесть месяцев число случаев коронавирусной инфекции в мире превысило десять миллионов, от последствий инфекции скончалось около 500 тысяч человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#воз #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...