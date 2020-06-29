Макрон: Турция ответственна за кризис в Ливии

Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию в североафриканском государстве, отметив, что действия Турции только подогревают ливийский кризис.

Французский лидер Эммануэль Макрон обвинил Турцию в происходящем сегодня кризисе на территории Ливии. По словам политика, Анкара несет ответственность за сложившуюся в этом государстве ситуацию.

Анкару ранее неоднократно уличали в поставках оружия и сирийских радикальных исламистов силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Примечательно, что турецкие власти тем самым грубо нарушают оружейное эмбарго ООН.