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22:08   29 Июня 2020
Политика

Макрон: Турция ответственна за кризис в Ливии

Макрон: Турция ответственна за кризис в Ливии

Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию в североафриканском государстве, отметив, что действия Турции только подогревают ливийский кризис.

Французский лидер Эммануэль Макрон обвинил Турцию в происходящем сегодня кризисе на территории Ливии. По словам политика, Анкара несет ответственность за сложившуюся в этом государстве ситуацию.

Анкару ранее неоднократно уличали в поставках оружия и сирийских радикальных исламистов силам так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. Примечательно, что турецкие власти тем самым грубо нарушают оружейное эмбарго ООН.

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Автор: Василий Пименов
#турция #ливия #макрон

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